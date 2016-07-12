Посол Канады в Узбекистане посетил Ташкент

ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня МИД Узбекистана посетил прибывший с рабочим визитом в Ташкент Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады (с резиденцией в Москве, РФ) Джон Роналд Кёр.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-канадского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, актуальные вопросы региональной и международной политики.

В ходе пребывания в столице Узбекистана посол также посетил верхнюю и нижнюю палаты национального парламента.

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