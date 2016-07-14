Депутаты национального парламента рассмотрели новые законопроекты

Депутаты национального парламента рассмотрели новые законопроекты14.07.2016 11:12
ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. 13 июля в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено очередное пленарное заседание.
На повестку дня встречи было вынесено рассмотрение проектов следующих законов:
- "Об охране и использовании растительного мира"в новой редакции,
- "О внесении изменения в Закон Республики Узбекистан "О нормативно-правовых актах",
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О ветеринарии",
- "О внесении измененийи дополнений в законы "Об акционерных обществах и защите прав акционеров","Об исполнении судебных актов и актов иных органов", "О рынке ценных бумаг", Налоговый кодекс".
По итогам обсуждения депутаты одобрили данные законопроекты и приняли их в первом чтении.
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