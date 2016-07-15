В МИД Узбекистана прошла очередная встреча с послом Японии

В МИД Узбекистана прошла очередная встреча с послом Японии15.07.2016 19:22
ТАШКЕНТ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Фумихико Като.
Встреча была посвящена обсуждению хода реализации достигнутых ранее двусторонних договоренностей в культурн0-гуманитарной сфере.
Напомним, что это уже второй на текущей неделе визит посла Японии в МИД Узбекистана. На встрече 12 июля обсуждались практические аспекты организации предстоящих двусторонних контактов и мероприятий на различных уровнях.
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