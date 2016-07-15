



В МИД Узбекистана прошла очередная встреча с послом Японии



ТАШКЕНТ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Фумихико Като. Встреча была посвящена обсуждению хода реализации достигнутых ранее двусторонних договоренностей в культурн0-гуманитарной сфере. Напомним, что это уже второй на текущей неделе визит посла Японии в МИД Узбекистана. На встрече 12 июля обсуждались практические аспекты организации предстоящих двусторонних контактов и мероприятий на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи