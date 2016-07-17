



Посол Узбекистана в КНР посетил штаб-квартиру ШОС



НОВОСТИ В МИРЕ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. В минувший четверг Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в КНР Д.Курбанов был принят Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Р.Алимовым. В ходе встречи стороны обсудили итоги председательства Узбекистана в ШОС в 2015-2016 годах и результаты состоявшегося в июне юбилейного саммита организации в Ташкенте, а также вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи