Глава правительства Узбекистана направил письмо коллеге из Таджикистана

ТАШКЕНТ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана опубликовало письмо премьер-министра страны Ш. Мирзиеева в адрес премьер-министра Республики Таджикистан К.Расулзода в связи с опубликованной 1 июля в СМИ ряда стран информацией о заключении рамочного соглашения между ОАО "Рогунская ГЭС" и итальянской компанией "Salini Impregilo S.p.A" по строительству Рогунской ГЭС.

В письме говорится:

"Согласно опубликованным сообщениям, Правительство Республики Таджикистан заключило рамочное соглашение с компанией "Salini Impregilo" в целях реализации проекта строительства Рогунской ГЭС.

В этой связи считаем необходимым вновь обратить Ваше внимание на то, что ряд исследований на площадке строительства и, в первую очередь, комплексная международная экспертиза проекта, проведенная под эгидой Всемирного банка, подтвердили, что строительство Рогунской ГЭС сопряжено с громадными по масштабам угрозами для всего региона Центральной Азии, о чем неоднократно отмечалось в заявлениях руководства и экспертов соседних стран и о чем хорошо осведомлено Правительство Таджикистана.

Именно по этой причине, осознав огромные техногенные, экологические, социальные и экономические риски, которые несет в себе данный проект, Всемирный банк отказался от участия в финансировании строительства Рогунской ГЭС.

Еще и еще раз приходится напоминать, что проект возведения Рогунской ГЭС был разработан еще в 70-е годы, более 35 лет назад в годы советской гигантомании и сегодня с учетом современных требований и опыта нуждается в кардинальном пересмотре.

Не говоря уже о том, что вызывает серьезные сомнения выбор площадки для возведения столь грандиозного по масштабам комплекса ГЭС с беспрецедентной в мире по высоте 335 метров плотиной, при этом в горной местности с сейсмичностью 9-10 баллов по шкале Рихтера. Нет практической ясности по общей сметной стоимости объекта, которая далеко превосходит заявленные 3,9 млрд. долларов США, не завершена в полном объеме проектная документация, не внесены серьезные замечания высказанные со стороны авторитетных экспертов.

Настойчивость, с которой Правительство Таджикистана стремится любой ценой продолжить строительство Рогунской ГЭС, не может не вызывать чувство тревоги за возможные опасные и непоправимые последствия столь рискованных шагов, предпринимаемых таджикской стороной.

У нас есть все основания считать, что руководство Таджикистана может решить непростые проблемы с энергообеспечением страны за счет строительства малых и средних ГЭС, используя для этого многочисленные реки и водные ресурсы на территории Таджикистана.

Как нам известно, такая перспективная программа уже реализуется в Таджикистане".

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