Посол Кореи посетил узбекское внешнеторговое ведомство

ТАШКЕНТ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетил недавно вступивший в должность Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Квон Ён У.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего расширения узбекско-корейского торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества, возможности реализации новых совместных инвестиционных проектов.



Напомним, что Квон Ён У прибыл в Ташкент в конце мая, чтобы сменить на этом посту Ли Ук Хена, являвшегося главой южнокорейской дипмиссии в Ташкенте с июня 2013 по апрель текущего года.

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