Обсуждены вопросы развития узбекско-французского делового сотрудничества

ТАШКЕНТ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте состоялось очередное заседание узбекско-французской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором приняли участие представители правительственных и бизнес-кругов Узбекистана и Франции.

Основными темами заседания стали текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, ТЭК, финансов и инвестиций, транспорта и связи, сельского хозяйства, внедрения высоких технологий, здравоохранения и фармацевтики, промышленности и производства стройматериалов и других.

Кроме того, для партнеров из Франции была проведена презентация экономического потенциала и возможностей инвестиционного климата Узбекистана.

В тот же день был проведен узбекско-французский бизнес-форум, на котором были обсуждены практические аспекты развития делового сотрудничества между двумя странами и подписан ряд документов о сотрудничестве в области производства асинхронных тяговых электродвигателей в Узбекистане, о воздушном сообщении и фармацевтике.

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