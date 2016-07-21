Узбекская олимпийская сборная отправляется в Бразилию

ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. Национальная сборная Узбекистана в составе свыше 70 спортсменов отправляется в Рио-де-Жанейро для участия в стартующих 5 августа в 31-х летних Олимпийских играх и 15-х Паралимпийских играх.

Сегодня в Ташкенте состоялось торжественное мероприятие с участием сборной, в рамках которого олимпийцы возложили цветы к основным памятникам и достопримечательностям столицы, а также им было передано официальное знамя страны, честь которой они будут защищать на главных играх четырехлетия.

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