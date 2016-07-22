В Ташкенте почтили память Высоцкого

ТАШКЕНТ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. 21 июля в Ташкенте в Российском центре науки и культуры прошел музыкально-поэтический вечер клуба-музея Анны Ахматовой "Мангалочий дворик", который был посвящен памяти Владимира Высоцкого.



Вечер, в ходе которого звучали стихи и песни поэта, прошел при участии любителей творчества Высоцкого.

В ходе встречи заведующей отделом истории Института истории Академии наук Узбекистана Равшан Назаров рассказал о многих неизвестных фактах из жизни поэта, а песни из репертуара Высоцкого звучали в исполнении членов Клуба авторской песни "Арча" Дании Рысаевой, Геннадия Арефьева, Зафара Юсупова, Александра Кралина, Арнольда Смородина.

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