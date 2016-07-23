Французская делегация завершила визит в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. 20-21 июля Узбекистан посетила с визитом делегация Французской Республики во главе с государственным секретарем по внешней торговле, туризму и делам французов за рубежом Маттиасом Феклем. Визит был предпринят с целью участия в очередном заседании узбекско-французской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и двустороннем деловом форуме, прошедших в Ташкенте 20 июля.

В рамках визита французская делегация провела встречи с первым заместителем премьер-министра, министром финансов Рустамом Азимовым и министром экономики Галиной Саидовой, а также посетила Самарканд, где прошли встречи с хокимами Самаркандской области и города Самарканда по вопросам развития двустороннего сотрудничества.

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