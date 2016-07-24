В МИД Узбекистана завершают подготовку к визиту в Саудовскую Аравию

ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправляется с визитом в Королевство Саудовская Аравия, где 25-28 июля в Джидде пройдут 39-я сессия Исламской комиссии по экономическим, культурным и социальным вопросам и Совещание старших должностных лиц стран-членов Организации исламского сотрудничества.

В рамках пребывания в Джидде узбекская делегация также проведет ряд двусторонних встреч.

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