В Джидде прошла очередная сессия комиссии ОИС

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Джидде (Саудовская Аравия) была проведена 39-я сессия Исламской комиссии по экономическим, культурным и социальным вопросам государств-членов Организации исламского сотрудничества, в которой приняла участие узбекская делегация во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

Встреча прошла под председательством Узбекистана и была посвящена вопросам развития сотрудничества в рамках ОИС в сферах торговли, инвестиций, туризма, сельского хозяйства, транспорта и других, а также обсуждению хода подготовки к Ташкентской сессии Совета министров иностранных дел ОИС.

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