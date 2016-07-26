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Глава МИД Узбекистана выступил на совещании ОИС
26.07.2016 17:35

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, пребывающий с визитом в Саудовской Аравии во главе представительной делегации в рамках участия в мероприятиях Организации исламского сотрудничества, в которой в нынешнем году председательствует Узбекистан, выступил с речью на Совещании старших должностных лиц стран-членов ОИС по подготовке 43-й сессии СМИД ОИС.

В обращении главы МИД Узбекистана говорилось:

"Бисмиллахир рахманир рахим,

Уважаемый господин заместитель Генерального секретаря,

Уважаемый господин председатель,

Уважаемые главы делегаций,

Прежде всего, позвольте от имени делегации Республики Узбекистан искренне поблагодарить Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества и Правительство Королевства Саудовская Аравия за радушное гостеприимство и прекрасную организацию сегодняшнего совещания.

Как вам всем известно, 43-я сессия Совета министров иностранных дел ОИС состоится 18-19 октября 2016г. в Ташкенте – столице Узбекистана. Узбекская сторона активно ведет подготовительную работу к столь важному мероприятию в целях обеспечить его результативность и открыть новые перспективы сотрудничества для всей исламской Уммы.

В Узбекистане благодарны за поддержку и содействие, которую оказывает Генеральный секретариат ОИС и лично Генеральный секретарь Организации господин Ияд Амин Мадани в подготовке к предстоящей сессии СМИД в Ташкенте. В этом плане мы также высоко ценим результаты визита господина Мадани в Узбекистан в июне 2015 года и итоги его встречи с руководством нашей страны.

Дамы и господа,

Позвольте мне вкратце поделиться с вами видением Узбекистана роли и значения ОИС в современном мире, а также приоритетами предстоящего председательства в организации.

Республика Узбекистан, являясь членом ОИС с 1996г., придает большое значение дальнейшей активизации сотрудничества с ней и ее структурами по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

В качестве важного значения, придаваемого сотрудничеству в рамках организации, в начале текущего года Узбекистан подписал и ратифицировал Устав ОИС, принятый в 2008 году, и призывает все страны-члены, не сделавшие этого, к скорейшему присоединению к этому основополагающему документу.

В Узбекистане осознают, что динамичные процессы глобализации и глубокой трансформации системы международных отношений приводят к возникновению перед ОИС новых вызовов и угроз безопасности.

В этих условиях повышается значение ОИС в деле укрепления толерантности, взаимоуважения культур, мира и согласия как внутри исламского мира, так и между представителями различных вероисповеданий и народов. Повышается актуальность таких принципов в деятельности ОИС, как поиск мирных, политико-дипломатических, превентивных методов урегулирования конфликтов, а также своевременное реагирование на них.

На наш взгляд, одной из ключевых причин вызовов, стоящих перед мусульманским миром, видятся попытки опорочить Ислам, снизить его авторитет в мире.

Как мы видим, в настоящее время на передний план деятельности ОИС выходит задача защиты истинных исламских ценностей и мусульманской культуры, демонстрации его огромного исторического значения как религии, проповедующей мир и гармонию, продвигающей ценности толерантности, просвещения и интеллектуального обогащения.

С учетом этого Узбекистан в период председательства в СМИД будет выступать за укрепление роли ОИС в качестве эффективного и авторитетного форума мусульманских государств с особым акцентом на вопросы усиления культурно-гуманитарного потенциала нашей организации. Принятый лозунг председательства - «Образование и просвещение – путь к миру и созиданию», ясно и однозначно отражает приоритеты нашего председательства, заключающиеся в следующем:

Во-первых, в настоящее время в мире идет напряженное политическое, экономическое и гуманитарное соперничество. В этих условиях ОИС должна обратить серьезное внимание вопросам укрепления и дальнейшего развития интеллектуального, научно-технического и технологического потенциала наших государств.

В этом контексте особое значение имеет изучение и популяризация достижений наших великих предков – мыслителей исламского мира, их неоценимого вклада в развитие мировой цивилизации. К примеру, Узбекистан обладает уникальным наследием исламской культуры. Имена таких великих деятелей, как Имам Аль-Бухари, Имам аль-Термизи, Беруни, Аль-Хоразми, Имам Аль-Матуруди, хорошо известны в истории не только мусульманских стран, но и всего мира.

Изучение и популяризация их трудов, вклада в развитие мировой науки и мысли важно в целях правильного толкования и восприятия исламских ценностей и культуры, особенно среди молодого поколения, а также всесторонней защиты Ислама на международном уровне, а также обеспечение межконфессионального, межнационального и межкультурного мира и согласия.

Во-вторых, устойчивое социально-экономическое развитие невозможно представить без широкой научно-технической кооперации, ориентированной на упрощение путей внедрения в практику новых инновационных технологий, других достижений науки и техники.

Вопросы развития науки и техники должны занять свое достойное место в повестке дня ОИС.

В-третьих, проблемы безопасности продолжают оставаться серьезным фактором, препятствующим развитию как отдельных государств региона, так и мусульманского мира в целом.

Важную роль в решении проблем безопасности имеет обеспечение единства государств-членов ОИС, искоренение имеющихся между ними разногласий, объединение их усилий в борьбе с идеологией терроризма и экстремизма.

В-четвертых, исламский мир располагает огромными экономическим и инвестиционным потенциалом, а также энергетическими ресурсами, позволяющими поддерживать высокие темпы устойчивого социально-экономического развития. В этой связи особую важность приобретает необходимость совершенствования механизмов сотрудничества и расширения взаимовыгодных торговых и инвестиционных связей в рамках ОИС, также между государствами зоны ОИС с другими ведущими странами мира.

В-пятых, проблема нераспространения оружия массового уничтожения является одной из самых острых проблем современности. Узбекистан в 1992г. присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, в 1993г. инициировал создание безъядерной зоны в Центральной Азии. Данная инициатива нашла свое практическое воплощение в Договоре о Центральноазиатской зоне, свободной от ядерного оружия, подписанном Узбекистаном и соседними государствами в 2006г., а также Протоколе о гарантиях, который подписали пять постоянных членов СБ ООН в 2014г.

Узбекистан выступает за последовательное расширение географии зон, свободных от ядерного оружия, и поддерживает идею создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке.

Уважаемые члены делегации,

Мы убеждены, что все наши страны выступают за укрепление роли и места, повышение авторитета Организации исламского сотрудничества в международном сообществе. Достижение этих целей напрямую зависит от степени нашего единства, углубления взаимопонимания и взаимного уважения, готовности к разумному компромиссу и стремления сторон найти точки соприкосновения интересов.

В этом плане важное, я бы сказал ключевое, значение имеет работа и принимаемые решения на уровне экспертов, в частности заседания Старших должностных лиц.

Итоги нынешнего мероприятия во многом лягут в основу и определят успех предстоящей Ташкентской сессии СМИД ОИС.

Хотел бы пожелать всем участникам сегодняшнего совещания плодотворной и эффективной работы по обсуждению включенных в повестку дня вопросов и согласованию соответствующих резолюций.

Благодарю за внимание.

Ассаламу алайкум ва рахматуллохи ва баракатуху!".

УЗИНФОРМ

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