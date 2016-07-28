Глава МИД Узбекистана и генсек ОИС обсудили в Джидде актуальные вопросы сотрудничества

Глава МИД Узбекистана и генсек ОИС обсудили в Джидде актуальные вопросы сотрудничества28.07.2016 19:28
НОВОСТИ В МИРЕ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, пребывающий с визитом в Саудовской Аравии во главе представительной делегации, провел в Джидде встречу с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Иядом Амином Мадани.
Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и подготовки предстоящей 43-й сессии Совета министров иностранных дел государств-членов ОИС в Ташкенте.
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