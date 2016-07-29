В Джидде прошло Совещание старших должностных лиц государств-членов ОИС

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Джидде завершило трехдневную работу совещание старших должностных лиц государств-членов Организации исламского сотрудничества, прошедшее под председательством Узбекистана в лице министра иностранных дел Абдулазиза Камилова, пребывающего с визитом в Саудовской Аравии во главе представительной делегации.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в рамках ОИС и практические аспекты подготовки к предстоящей в октябре в Ташкенте 43-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС.

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