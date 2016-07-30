Узбекистан и Япония развивают сотрудничество в сфере образования

ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июля в Ташкенте состоялась церемония подписания обменных нот между правительствами Узбекистана и Японии по проекту "Предоставление стипендий для подготовки кадров", в которой приняли участие заместитель премьер-министра Республики Узбекистан А.Икрамов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Фумихико Като.

Согласно подписанному очередному документу, для обучения 15 студентов Узбекистана в магистратуре ведущих университетов Японии по своей специальности выделен грант в размере порядка 4,3 миллиона долларов США.

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