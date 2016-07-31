



Верховный суд Узбекистана провел заседание пленума



ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. 30 июля в Верховном суде Узбекистана состоялось очередное заседание пленума, которое было посвящено рассмотрению проектов постановлений, направленных на дальнейшее совершенствование судебно-правовой системы страны. В частности, были рассмотрены проекты постановлений "О практике применения судами законодательства по делам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей", "О порядке применения процессуальных норм по вопросам об отказе в принятии заявления, оставлении заявления без рассмотрения и прекращении производства", "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи