



Делегация МИД Узбекистана отправилась в США



ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправилась с визитом в Соединенные Штаты Америки. Целью визита является участие в предстоящей 3 августа в Вашингтоне министерской встрече в формате "С5+1" (Центральная Азия + США), в рамках которой будут обсуждаться возможности реализации новых совместных проектов и вопросы дальнейшего развития сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи