Подведены итоги работы Верховного суда Узбекистана за январь-июнь

ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. 30 июля в Верховном суде Узбекистана состоялось расширенное заседание по рассмотрению итогов деятельности системы правосудия страны за истекшие 6 месяцев текущего года.

Согласно озвученным на заседании данным, в отчетный период судами общей юрисдикции по гражданским делам было рассмотрено более 139 тысяч дел, по 87,9 процента из них вынесены решения, по 88,5 процента которых удовлетворены требования.

В результате эффективного применения судами института примирения 6 тысяч 934 лица освобождены от уголовной ответственности, в отношении 2 тысяч 872 лиц, в добровольном порядке возместивших материальный ущерб на более чем 150 миллиардов сумов, применены наказания, не связанные с лишением свободы.



Судами по уголовным делам рассмотрено более 158 тысяч административных дел в отношении 197 тысяч 607 лиц.

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