Сборная Узбекистана прибыла в Бразилию

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. Национальная сборная Узбекистана прибыла в Рио-де-Жанейро, где 5 августа стартуют 31-е летние Олимпийские игры. Атлеты расположились в отведенной им резиденции в олимпийской деревне, где они будут проходить акклиматизацию и подготовку к главным соревнованиям четырехлетия.

В состав сборной Узбекистана входят свыше 70 спортсменов, которые будут защищать честь страны в таких видах спорта, как академическая гребля, художественная гимнастика, гребля на байдарке и каноэ, бокс, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, настольный теннис, плавание, таэквондо (WTF), теннис, трамполин, стрельба, вольная и греко-римская борьба.

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