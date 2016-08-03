



В Намангане организуют вручение памятных юбилейных знаков



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Хайрулло Бозаров на днях издал распоряжение, которым утвержден состав образованной рабочей группы и план мероприятий по обеспечению исполнения распоряжения Кабинета Министров 556-Ф.



Как сообщает информационная служба областного хокимията, документ издан с целью обеспечить исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 июня 2016 года № 556-Ф "Об обеспечении исполнения Указа Президента Узбекистана от 1 июля 2016 года № 4907 "Об учреждении памятного знака "Узбекистон мустакиллигига 25 йил".



Распоряжением заместителям хокима области, хокимам города и районов поручено обеспечить отбор достойных кандидатов к награждению памятным знаком и своевременное представление списков в организационно-контрольного группу областного хокимията. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи