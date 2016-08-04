



В Намангане подвели итоги выборов в махаллях



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Прошедшие в мае – июне выборы в сходы граждан махаллей и кишлаков стали новым шагом в повышении роли органов самоуправления граждан, ставших важным фактором в реализации задач по формированию гражданского общества.



В Наманганской области осуществляют деятельность всего 882 органа самоуправления граждан, 771 из них являются СГМ, 15 – СГГ, 96 – ССГ.



В целях организации и проведения выборов на высоком уровне были сформированы рабочие группы во всех сходах граждан и выборы были проведены согласно требованиям Законов Республики Узбекистан.



По итогам выборов 92,6 % избранных председателей имеют высшее, 7,4 % – средне-специальное образование, из них 11,7 % – женщины, 73,2 % председателей были избраны впервые. Кроме этого, из 9122 избранных советников 49,8 % имеют высшее, 39 % – среднеспециальное, 11,2 % – среднее образование, 25,4 % из них – женщины, 42,5 % советников избраны впервые.



Качественный анализ нового состава сходов граждан показал, что председатели органом местного самоуправления являются экономистами, учителями, инженерами, агрономами и представителями других сфер, причем 31 из них, а также 54 советника являются депутатами местных Кенгашей народных депутатов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи