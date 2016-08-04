



Матч памяти "Пахтакора-79"



ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте 11 августа состоится традиционный матч памяти команды "Пахтакор-79", в котором примут участие ветераны "Пахтакора" и символическая сборная турнира "Лига ветеранов футбола".



Игра пройдет в седьмой раз подряд, а впервые она состоялась в 2010 году. С тех пор матч памяти проводится ежегодно.



Инициатором этого мероприятия все эти годы является Карен Сафаров, он же основатель и главный организатор турнира "Лига ветеранов футбола", участники которого и составляют символическую сборную.



Состав "Пахтакора" и судейской бригады пока неизвестны. Что касается команды "Лиги ветеранов футбола", то, по словам Карена Сафарова, в его команде из-за огромного количества желающих, во избежание обид произойдут масштабные изменения. На поле выйдут те, кто раньше в игре участия не принимал.



Напомним, что сам матч носит исключительно боевой характер. Принимающей стороной является, понятное дело, "Пахтакор", ибо он посвящен погибшим футболистам именно этой команды.



Пока место его проведения еще не утверждено, но известно, что он начнется в 18.00, после всех поминальных мероприятий, запланированных на этот день. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи