В Вашингтоне обсуждены вопросы развития сотрудничества между США и странами Центральной Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. 3 августа в Вашингтоне (Соединенные Штаты Америки) была проведена министерская встреча в формате "С5+1" (Центральная Азия + США), на которой Узбекистан представляла делегация внешнеполитического ведомства страны во главе министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

Встреча была посвящена вопросам развития сотрудничества между США и странами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), приоритетными направлениями которого были названы сферы экономики, экологии и безопасности.

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