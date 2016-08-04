В Ташкенте обсуждены вопросы развития узбекско-японского культурно-гуманитарного сотрудничества

В Ташкенте обсуждены вопросы развития узбекско-японского культурно-гуманитарного сотрудничества04.08.2016 11:24
ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. 3 августа в Узбекистан прибыла с визитом делегация деятелей культуры и искусства Японии во главе с женой премьер-министра Японии Шиндзо Абэ Акиэ Абэ.
Делегацию в аэропорту Ташкента встречала супруга Президента Республики Узбекистан Татьяна Каримова. В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы развития культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, проведения новых совместных мероприятий.
В рамках пребывания в столице Узбекистана японская делегация посетит места захоронения японских интернированных лиц, Музей прикладных искусств Узбекистана, примет участие в концертной программе творческого коллектива "Драм Тао" Японии в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои.
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