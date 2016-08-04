



В Ташкенте обсуждены вопросы развития узбекско-японского культурно-гуманитарного сотрудничества



ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. 3 августа в Узбекистан прибыла с визитом делегация деятелей культуры и искусства Японии во главе с женой премьер-министра Японии Шиндзо Абэ Акиэ Абэ. Делегацию в аэропорту Ташкента встречала супруга Президента Республики Узбекистан Татьяна Каримова. В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы развития культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, проведения новых совместных мероприятий. В рамках пребывания в столице Узбекистана японская делегация посетит места захоронения японских интернированных лиц, Музей прикладных искусств Узбекистана, примет участие в концертной программе творческого коллектива "Драм Тао" Японии в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи