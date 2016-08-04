В Ханое обсужден ход реализации договоренностей между Узбекистаном и Вьетнамом

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. 4 августа в Ханое завершились трехдневные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Вьетнама, организованные с целью инвентаризации договорно-правовой базы сотрудничества между двумя странами.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственных отношений, ход реализации существующих двусторонних договоренностей, вопросы совершенствования законодательной базы сотрудничества.

В рамках пребывания в Ханое узбекская делегация провела встречу с с заместителем министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Трангом.

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