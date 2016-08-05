



В Пекине обсудили финансово-бюджетные вопросы деятельности ШОС



НОВОСТИ В МИРЕ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. 4 августа в Пекине в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества завершилось заседание Специальной рабочей группы государств-членов ШОС (Казахстана, КНР, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана) по финансово-бюджетным вопросам. В ходе трехдневной встречи были рассмотрены проекты финансового отчета ШОС за 2015 год и бюджета ШОС на 2017 год, а также итоги внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС за 2013-2015 годы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи