



Супруга главы правительства Японии завершила визит в Узбекистан



ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. 4 августа супруга премьер-министра Японии Шиндзо Абэ Акиэ Абэ, прибывшая накануне в страну во главе делегации деятелей культуры и искусства, посетила в сопровождении супруги Президента Узбекистана Ислама Каримова Татьяны Каримовой Музей прикладного искусства Узбекистана в Ташкенте. После осмотра экспозиции музея Татьяна Каримова и Акиэ Абэ посетили Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои, где прошел концерт японского творческого коллектива "Драм Тао", после чего Акиэ Абэ отбыла на родину, завершив свой визит. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи