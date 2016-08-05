Супруга главы правительства Японии завершила визит в Узбекистан

Супруга главы правительства Японии завершила визит в Узбекистан05.08.2016 11:11
ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. 4 августа супруга премьер-министра Японии Шиндзо Абэ Акиэ Абэ, прибывшая накануне в страну во главе делегации деятелей культуры и искусства, посетила в сопровождении супруги Президента Узбекистана Ислама Каримова Татьяны Каримовой Музей прикладного искусства Узбекистана в Ташкенте.
После осмотра экспозиции музея Татьяна Каримова и Акиэ Абэ посетили Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои, где прошел концерт японского творческого коллектива "Драм Тао", после чего Акиэ Абэ отбыла на родину, завершив свой визит.
УЗИНФОРМ