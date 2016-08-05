



Сборная Узбекистана завершает подготовку к участию в Олимпийских играх



НОВОСТИ В МИРЕ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Бразилии, Рио-де-Жанейро, пройдет торжественная церемония старта 31-х Летних Олимпийских игр. Узбекистан на Олимпиаде-2016 будут представлять 70 спортсменов в возрасте от 17 до 41 года, которые будут защищать честь страны в таких видах спорта, как академическая гребля, художественная гимнастика, гребля на байдарке и каноэ, бокс, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, настольный теннис, плавание, таэквондо (WTF), теннис, трамполин, стрельба, вольная и греко-римская борьба. Первые соревнования пройдут среди дзюдоистов и боксеров, расписание остальных состязаний станет известно позднее. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи