



Сенаторы Узбекистана провели заседание Кенгаша



ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. 5 августа в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено заседание Кенгаша, на котором было принято постановление о созыве очередного, 6-го пленарного заседания верхней палаты национального парламента 24-25 августа в Ташкенте. На пленарном заседании планируется заслушать доклад по итогам деятельности Сената Олий Мажлиса за 25 лет государственной независимости и приоритетным задачам на предстоящие годы.



Также на пленарном заседании Сената будет рассмотрен ряд законов, направленных на последовательное реформирование и либерализацию всех сфер общественно-политической и социально-экономической жизни страны. В их числе – законы "О государственной молодежной политике", "Об органах внутренних дел", "Об охране труда" (новая редакция), "Об охране и использовании животного мира" (новая редакция) и другие законы, сообщает информационная служба Сената. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи