Узбекская сборная в Рио записала в свой актив первую медаль

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Дзюдоист Диербек Урозбоев принес Узбекистану первую бронзовую медаль в первый день соревнований в ходе стартовавших 5 августа в Рио-де-Жанейро 31-х Олимпийских игр.

Выступавший в весовой категории до 60 кг узбекский атлет одержал верх в поединке раунда на выбывание из 32 над Джошуа Катцем из Австралии, затем "прошел" швейцарца Людовика Шаммартена, но уступил в четвертьфинале казахстанцу Елдосу Сметову, затем Диербеку удалось одолеть бразильца Фелипе Китадаи и завоевать право участия в матче за третье место, чтобы победить Амирана Папинашвили из Грузии и положить первую медаль в копилку сборной.

Выступавший в тот же день в одиночных состязаниях по настольному теннису среди мужчин Зохид Кенжаев со счетом 4 - 2 одержал верх над Любомиром Янчариком из Чехии, а в предварительных соревнованиях по боксу в мужской весовой категории 60 кг со счетом 3 - 0 победа досталась Хуршиду Тожибаеву.

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