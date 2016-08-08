Информация о произошедшем землетрясении

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. По информации сейсмостанции «Ташкент», 08.08.2016 года в 16:50 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого находился в 207 км от г.Ташкента в юго-западном направлении, 22 км от г.Джизака, на территории Республики Узбекистан (40.00N 67.57E), сообщает МЧС Узбекистана.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=4,2.

Сила подземных толчков на территории республики составила в г.Джизаке-3 балла.



В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась.

Информация о разрушениях и пострадавших лицах не имеется.

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