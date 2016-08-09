Посол Японии отбывает из Ташкента

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня завершающий свою дипломатическую миссию в Узбекистане Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Фумихико Като посетил Министерство иностранных дел Узбекистана, где его принял глава внешнеполитического ведомства Абдулазиз Камилов.

В ходе состоявшейся беседы были подведены итоги развития узбекско-японских отношений за годы пребывания Ф.Като на посту главы японской дипмиссии в Ташкенте (с апреля 2013 года).

В тот же день, до встречи с министром Ф.Като посетил Университет мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана, где ему в торжественной обстановке было присвоено звание Почетного доктора УМЭД и выражена благодарность за весомый личный вклад в развитие многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Японией.

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