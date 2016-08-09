Узбекистан и Беларусь провели очередной раунд консультаций по линии МИД

ТАШКЕНТ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. 8 августа в Ташкенте был проведен очередной раунд узбекско-белорусских политических консультаций по линии внешнеполитических ведомств, для участия в которых в Узбекистан прибыла с визитом делегация МИД Республики Беларусь во главе с начальником управления двусторонних отношений со странами СНГ Андреем Страчко.

Основными темами переговоров стали актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, организационные аспекты предстоящих совместных мероприятий и двусторонних контактов на различных уровнях.

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