



Советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР посетил МВЭСИТ Узбекистана



ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. 9 августа в Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана нанес визит советник по торгово-экономическим вопросам Посольства Китайской Народной Республики в Узбекистане Цзинь Юйлун. Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития узбекско-китайского торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи