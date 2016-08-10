Советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР посетил МВЭСИТ Узбекистана

Советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР посетил МВЭСИТ Узбекистана10.08.2016 10:26
ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. 9 августа в Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана нанес визит советник по торгово-экономическим вопросам Посольства Китайской Народной Республики в Узбекистане Цзинь Юйлун.
Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития узбекско-китайского торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества.
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