Опасный прецедент. Куда ведет новый вектор российской политики на Каспии?

ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. Итоги состоявшейся 8 августа в Баку встречи президентов Азербайджана, Ирана и России выявили целый ряд вопросов, которые могут поставить под сомнение характер и содержание всего, казалось бы, согласованного хода взаимодействия государств каспийской «пятерки» (в которую, напомним, помимо трех названных стран входят еще Казахстан и Туркменистан), а также вызвать со стороны двух последних как минимум недоумение.

В частности, речь идет о достигнутых в Баку договоренностях по строительству на Каспии инфраструктуры добычи, транспортировки и поставки природного газа. Дело хорошее, если не вспомнить, что на протяжении всех последних лет Москва старательно и не без успеха блокировала такие проекты, ссылаясь и на неурегулированность правового статуса водоема, и на существующие угрозы безопасности, и на экологические риски при добыче углеводородов и сооружении газопроводов в Каспийском море. Неожиданно все изменилось. Оказалась вдруг не слишком актуальной проблема правового статуса, который, кстати, до сих пор окончательно не согласован. Куда-то делись и «озабоченности» по поводу угроз и рисков для экологии. Более того, как указано в подписанной в Баку Декларации, цитата: «широкое применение природного газа в качестве экономически эффективного и экологически чистого вида топлива поможет значительно снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду, а также будет способствовать реализации Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов». Как будто это не было очевидным с самого начала, когда обосновывалась не только экономическая целесообразность, но и экологическая безопасность добычи и транспортировки каспийских углеводородов на международные рынки.

Второй момент, касающийся самих принципов сотрудничества. Как известно, на всех Саммитах прибрежных государств, в том числе и на последнем в Астрахани, подчеркивалась необходимость согласованных действий на Каспии на основе учета и баланса интересов всех пяти стран региона. Между тем, в тексте упомянутой Декларации говорится об укреплении сотрудничества и взаимодействия, цитата: «на международных площадках, а также в двусторонних и трехсторонних форматах».

Откуда новый и столь неожиданный поворот в российской политике на Каспии, демонстративно сделавшей упор на «двусторонне и трехсторонне форматы», как будто такие страны, как Казахстан и Туркменистан в общекаспийском диалоге не присутствуют вовсе? Впрочем, неожиданный ли? Стоит, наверное, в этом контексте отметить развернутую в российских СМИ мощную пиар-компанию против транспортировки углеводородного сырья с восточного побережья Каспия в западном направлении, дискредитацию самой возможности осуществления таких проектов как якобы «экономически необоснованных и экологически опасных».

Думается, логика в подобных действиях просматривается вполне очевидная. И состоит она в том, чтобы максимально затруднить осуществление таких проектов, подменить открытое, равноправное и уважительное многостороннее взаимодействие государств в энергетических вопросах путем создания каких-то новых «форматов» и конфигураций, учреждения своеобразного «клуба избранных», который решает свои вопросы, не считаясь с законными интересами других каспийских стран, и чье мнение, похоже, даже не берется в расчет. Как это вяжется с провозглашенным отношением к Каспийскому морю «как общему достоянию всех пяти прибрежных государств» и призывами к равноправному сотрудничеству, непонятно.

Между тем, прецедент создается опасный. И заключается он в том, что соблазн извлечения узконациональных или групповых выгод может очень негативно сказаться на общей атмосфере в этом регионе, размыть платформу, на которой прибрежные государства много лет выстраивают свои отношения, привести к демонтажу достигнутых договоренностей и в других, не только энергетических вопросах, посеять ростки взаимной подозрительности и недоверия. Думается, что в стратегическом плане это контрпродуктивно, и не принесет пользы никому. В том числе и тем, кто в последнее время столь активно ратует за устранение двойных стандартов в международной политике.

Сергей Давыдов

УЗИНФОРМ