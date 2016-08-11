Посол Франции посетил узбекское внешнеторговое ведомство

Посол Франции посетил узбекское внешнеторговое ведомство11.08.2016 14:15
ТАШКЕНТ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Жак-Анри Эльс.
Встреча была посвящена актуальным вопросам и перспективам дальнейшего развития узбекско-французского сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также ход реализации состоявшегося 20 июля в Ташкенте 6-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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