



Посол Франции посетил узбекское внешнеторговое ведомство



ТАШКЕНТ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Жак-Анри Эльс.



Встреча была посвящена актуальным вопросам и перспективам дальнейшего развития узбекско-французского сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также ход реализации состоявшегося 20 июля в Ташкенте 6-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи