



Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Афганистаном



ТАШКЕНТ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан Сайед Шахабуддин Тимури. Встреча была посвящена актуальным вопросам развития узбекско-афганских отношений. Предыдущий визит главы афганской дипмиссии в Ташкенте в МИД Узбекистана состоялся 25 июля. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи