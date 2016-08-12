Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Афганистаном

Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Афганистаном12.08.2016 14:52
ТАШКЕНТ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан Сайед Шахабуддин Тимури.
Встреча была посвящена актуальным вопросам развития узбекско-афганских отношений.
Предыдущий визит главы афганской дипмиссии в Ташкенте в МИД Узбекистана состоялся 25 июля. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества.
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