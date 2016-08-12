В Ташкенте обсудили пути активизации развития солнечной энергетики в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. 10 августа в Ташкенте состоялся "круглый стол" на тему "Перспективы развития солнечной энергетики в Узбекистане", организованный Торгово-промышленной палатой страны в рамках реализации "Программы мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015-2019 годы", утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 мая 2015 года №ПП-2343.

На мероприятии, на которое были приглашены ведущие специалисты отраслевых министерств и ведомств, эксперты международных организаций, реализующих проекты в Узбекистане в секторе энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), предприниматели-члены ТПП и представители бизнес-кругов, обсуждались такие актуальные на сегодняшний день в стране вопросы, как текущее состояние и перспективы развития солнечной энергетики и других технологий энергосбережения в Республике, потенциал Узбекистана по использованию солнечной энергии, проекты по стимулированию использования солнечной энергии субъектами бизнеса, предложения по решению проблем, препятствующих развитию данного сектора и широкому использованию в промышленности, строительстве и других областях национальной экономики.

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