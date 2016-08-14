В Касансае открыли Дом отдыха ветеранов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. В Касансайском районе Наманганской области после реконструкции сдана эксплуатацию зона отдыха ветеранов "Кадрлаш".



Почетную миссию открыть обновленный Дом отдыха ветеранов была возложена на представителей Центрального Кенгаша Фонда социальной поддержки ветеранов "Нуроний" и ветеранов из всех областей Узбекистана.



Выступая перед участниками торжества, председатель Центрального кенгаша Шухрат Усмонов и участник Второй мировой войны Низомхон-ота Сатаров отметили, что ввод в строй этой зоны отдыха "Кадрлаш" – одно из проявления всесторонней заботы о старшем поколении в стране.

Эта зона отдыха расположена на берегу речки Касансай в тени деревьев. Здесь в двух- и одноместных номерах созданы все условия для полноценного отдыха.



Для ветеранов – участников мероприятия был накрыт праздничный дастархан, перед ними с концертом выступили мастера искусств области.

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