



Новый глава дипмиссии Кыргызстана приступает к работе в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший в Ташкент вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Данияр Сыдыков вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову. В ходе встречи также состоялось обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Д.Садыков сменит на этом посту отбывшего в мае из Ташкента в связи с завершением своей дипломатической миссии Эмильбека Узакбаева, который возглавлял кыргызское посольство с мая 2012 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи