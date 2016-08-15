Хасанбой Дусматов принес Узбекистану "золото" Рио-2016

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. 23-летний боксер Хасанбой Дусматов завоевал золотую медаль в весовой категории от 46 до 49 кг среди мужчин на проходящих в Рио-де-Жанейро 31-х Летних Олимпийских играх.

На пути к заветной награде Хасанбой в четвертьфинале одержал верх над казахстанцем Биржаном Жакыповым, в полуфинале - над Нико Мигелем Эрнандесом из США, а в финальном поединке одолел колумбийца Юрберхена Мартинеса.

Таким образом, на счету Узбекистана 5 медалей - 1 "золото" и 4 "бронзы" (их завоевали боксер Рустам Тулаганов (91 кг), дзюдоисты Диербек Урозбоев (до 60 кг) и Ришод Собиров (до 66 кг), а также Элмурат Ташмурадов, выступавший в соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин в весе до 59 кг).

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