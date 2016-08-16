В копилке сборной Узбекистана в Рио - второе "золото"

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Рио-де-Жанейро, где проходят 31-е Летние Олимпийские игры, узбекский тяжелоатлет Руслан Нурудинов завоевал золотую медаль в соревнованиях среди мужчин в весовой категории 105 кг и поставил олимпийский рекорд, подняв в сумме 431 килограмм: в рывке — 194 кк, в толчке — 237 кг.

"Серебро" досталось Симону Мартиросяну из Армении (он поднял в сумме 417 кг), третье место занял представитель Казахстана Александр Зайчиков (416 кг).

Таким образом, в копилке сборной Узбекистана 6 медалей - 2 "золота" и 4 "бронзы".

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