Глава дипмиссии Франции посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Жак-Анри Эльс, завершающий свою миссию в стране, был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов дальнейшего развития узбекско-французского диалога, углубления межмидовского взаимодействия, графика и повестки предстоящих двусторонних встреч и мероприятий на различных уровнях.

Напомним, что Ж.-А.Эльс пребывал в должности с сентября 2013 года.

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