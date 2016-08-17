Глава Узбекистана принял министра государственного управления и внутренних дел Республики Корея

ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с министром государственного управления и внутренних дел Республики Корея Хон Юн Сиком, прибывшим с визитом в Ташкент.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-корейского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, финансов и технологий, а также вопросы внедрения электронного правительства в систему госуправления Узбекистана.

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