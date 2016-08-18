Шахрам Гиясов принес в копилку сборной Узбекистана "серебро" Олимпиады в Рио

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. 17 августа в Рио-де-Жанейро в рамках 31-х Летних Олимпийских игр прошли финальные поединки в соревнованиях по боксу среди мужчин в весовой категории 69 кг, где в решающем бою 23-летний узбекский боксер Шахрам Гиясов завоевал серебряную награду.

На пути к медали Шахрам одержал победы над представителями Испании Юба Сиссохо Ндияе и Литвы Эймантасом Станионисом в предварительных соревнованиях, в четвертьфинале "прошел" кубинца Рониеля Иглесиаса, в полуфинале одолел Мохаммеда Рабии из Марокко, но в финале уступил казахстанцу Данияру Елеуссинову.

Таким образом, на счету сборной Узбекистана теперь есть медали всех достоинств - 2 "золота", 1 "серебро" и 4 "бронзы".

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