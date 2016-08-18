Посол Италии отбывает из Ташкента

ТАШКЕНТ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня отбывающий из страны в связи с завершением своей дипломатической миссии Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики Риккардо Манара был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития узбекско-итальянских отношений.

Р.Манара был аккредитован в Узбекистане в сентябре 2011 года. На этом посту он сменил Джованни Риччулли.

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