Посол Италии отбывает из Ташкента

Посол Италии отбывает из Ташкента18.08.2016 19:34
ТАШКЕНТ, 18 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня отбывающий из страны в связи с завершением своей дипломатической миссии Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики Риккардо Манара был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития узбекско-итальянских отношений.
Р.Манара был аккредитован в Узбекистане в сентябре 2011 года. На этом посту он сменил Джованни Риччулли.
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