Муроджон Ахмадалиев завоевал для Узбекистана восьмую медаль Рио-2016

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 августа. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Рио-де-Жанейро в рамках 31-х Летних Олимпийских игр состоялись финальные поединки по боксу среди мужчин в весовой категории 56 кг, на которых узбекский боксер Муроджон Ахмадалиев завоевал бронзовую награду.

В раунде из 16 Муроджон одержал верх над казахстанцем Кайратом Ерлиевым, в четвертьфинале - над арегнтинцем Езекилем Альберто Мелианом, но в полуфинале не смог одолеть кубинца Робейси Рамиреса и остался с "бронзой".

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