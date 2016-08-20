В Ташкенте обсудили пути совершенствования промышленности в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 августа. /УЗИНФОРМ/. В среду, 17 августа, в Торгово-промышленной палате Узбекистана состоялся "круглый стол" по вопросам привлечения современных мини-технологий в промышленную отрасль Республики.

Мероприятие было организовано для производителей мини-технологий и оборудования, поставщиков из-за рубежа, а также представителей должностных государственных органов, которые заинтересованы в технологической модернизации производственных предприятий сектора, а также налаживании производства необходимого оборудования и новых видов мини-технологий в Узбекистане.

В ходе мероприятия был выслушан ряд докладов на такие темы, как "Пути повышения промышленной способности регионов и эффективного применения существующего резерва и возможностей", "Возможности применения налоговых льгот и преференций в создании промышленных предприятий по производству современных технологий и оборудования", "О реформах, осуществляемых в сфере защиты частной собственности субъектов предпринимательства инормативно-правовых актах, принимаемых в данной сфере" и другие, сообщает пресс-служба ТПП.

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