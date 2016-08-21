Бектемир Меликузиев принес Узбекистану 9-ю медаль Олимпиады-2016

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 августа. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Рио-де-Жанейро в рамках 31-х Летних Олимпийских игр прошли финальные соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории 75 кг, на которых узбекский боксер Бектемир Меликузиев стал серебряным призером.

На пути к медали в раунде из 16 Бектемир одолел австралийца Данижля Джейсона Льюиса, в четвертьфинале одержал верх над индийцем Кришаном Викасом, в полуфинале - мексиканца Мисаеля Узьеля Родригеса, но в финальном поединке с кубинцем Арленом Лопесом довольствовался "серебром".

Таким образом, на счету сборной Узбекистана 9 медалей - по 2 золотых и серебряных и 5 бронзовых.

УЗИНФОРМ